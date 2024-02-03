المنتخب الوطني لـ”الفوت صال” يتحدى ليبيا على تأشيرة نهائيات أمم إفريقيا

يواجه المنتخب الوطني للفوت صال، اليوم السبت، نظيره الليبي، في مباراة الذهاب من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2024.

ويسعى المنتخب الوطني، لتحقيق نتيجة ايجابية في هذه المواجهة الأولى، لتعزيز حظوظه في اقتطاع تأشيرة التأهل. قبل مباراة العودة بالجزائر.

وفي المقابل، يسعى منتخب ليبيا، لاستغلال عاملي الملعب، والجمهور، من أجل تحقيق الفوز على منتخبنا الوطني.

يذكر أن مباراة المنتخب الوطني للفوت صال، ونظيره الليبي، ستجرى في قاعة الألعاب الرياضية بمدينة مصراتة الليبية، انطلاقا من الساعة السادسة مساءً بتوقيت الجزائر.