المنتخب الوطني لـ”الفوت صال” يفشل في بلوغ نهايات أمم إفريقيا

أقصي المنتخب الوطني لـ”الفوت صال”، أمس السبت، من الدور التصفوي المؤهل لنهائيات كأس امم إفريقيا 2024

وجاء اقصاء المنتخب الوطني، بعد هزيمته بنتيجة هدفين لهدف، في مباراة العودة التي جمعتهم بمنتخب ليبيا، بقاعة “حسان” بالعاصمة.

وكانت مباراة الذهاب، من هذا الدور التصفوي الثاني، والتي جرت في ليبيا، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بأربعة أهداف في كل شبكة.

وعليه فشل المتخب الوطني لـ”الفوت صال” من التأهل لنهايات كأس أمم إفريقيا 2024، المقرر اجراؤها بالموزمبيق.