المنتخب الوطني لـ”فوتسال” يواجه غينيا في التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا

تعرف المنتخب الوطني لـ”فوتسال”، على موعد المواجهة التي ستجمعه بمنتخب غينيا، لحساب التصفياتت المؤهلة لكأس إفريقيا.

وكشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الخميس، بأن مباراة الذهاب بين الجزائر، وغينيا، ستلعب بتاريخ (3 او4) فيفيري المقبل، بغينا.

كما أوضح ذات المصدر، بأن لقاء العودة، والمقرر بالجزائر، سيلعب بتاريخ (7 أو 8) من ذات الشهر.

يذكر أن المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني لـ”فوتسال”، ونظيره من غينيا، تدخل ضمن الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لـ”فوتسال”.