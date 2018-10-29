المنتخب الوطني لـ”كوان كيدو” يُواصل تحضيراته للبطولة الإفريقية

يدخل عناصر المنتخب الوطني لـ”كوان كيدو” يوم الجمعة، آخر تربصاته، تحضيرا للطبعة القادمة من البطولة الإفريقية والدورة الدولية السابعة للأندية.

وأوضح رئيس رابطة ولاية الجزائر في تصريحات لوكالة الأنباء، بأن “26 رياضيا” في هذا الفن القتالي، سيكون معنيين بالتجمع القادم.

وقال :”هذا التربص هو الثالث والأخير والجميع جاهز من أجل تشريف الألوان الوطنية من جميع النواحي سواء تنظيميا أو رياضيا”.

يُذكر بأن الطبعة القادمة للبطولة الإفريقية لـ”كوان كيدو”، ستُقام على الأراضي الجزائرية مابين الـ8 الى الـ11 من شهر نوفمبر الداخل.