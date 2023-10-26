المنتخب الوطني لـ “الصالات” يتعرض لخسارة مذلة أمام أوكرانيا
بقلم عزيز طالبي
انهزم المنتخب الوطني الجزائري لـ “الصالات” بـ 9 أهداف مقابل 1 ضمن بطولة العالم لكرة القدم في الدورة الكروية التي تجري في رأس الخيمة بالإمارات.
كما عرفت المباراة تواجد اغلب اللاعبين مثل سفير تايدر و رمزي بورقبة الذي قادهم كريم زياني.
كما شهدت المباراة تسجيل المنتخب الوطني 3 أهداف متتالية ضد مرماهم في أقل من 10 دقائق بعدا كان رايسي و زملائه متفوقين بواحد مقابل صفر.
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