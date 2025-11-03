المنتخب الوطني لـ “الفوتصال” يدخل في تربص إعدادي بمركز فوكة

أعلن الناخب الوطني نور الدين بن عمروش، عن قائمة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة (فوتصال). تحسبًّا للدخول في تربص تحضيري من الثالث إلى السادس من نوفمبر 2025، بمركز تحضير النخب الرياضية بفوكة.

وتضمّ القائمة عددًا من الأسماء البارزة في الساحة الوطنية، على غرار جبراني عبد الحق. جلول عبد الرؤوف، سمارة عبد الرؤوف، بوطيرة إبراهيم، ومرغم أيمن. إلى جانب حارسي المرمى بلواهري رياض، ومزيتي بدر الدين.

ويهدف هذا التربص إلى رفع الجاهزية البدنية والفنية للعناصر الوطنية، تحضيرا للاستحقاقات القادمة. إذ يسعى الطاقم الفني إلى تعزيز الانسجام داخل المجموعة وبناء تشكيلة تنافسية قادرة على تمثيل الألوان الوطنية بأفضل وجه في المواعيد المقبلة.