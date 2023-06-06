المنتخب الوطني لـ “الفوت صال” يتعادل في افتتاح بطولة كأس العرب

حقّق المنتخب الوطني لـ “الفوتسال” تعادلا ثمينا بأربعة أهداف في كل شبكة أمام منتخب السعودية في منافسة كأس العرب.

كما سجّل أهداف الخضر كل من بترقي وبسا إلى جانب تقي جراد و الشنكيتي.

وتجري الدورة الكروية بمدينة جدة السعودية في الفترة بين 6 و 16 جوان 2023،

كما ستواجه الكتيبة الوطنية منتخب ليبيا يوم الخميس المقبل بداية من الساعة الثاني و نصف بالتوقيت المحلي.

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