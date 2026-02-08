المنتخب الوطني للفوتصال يحقق فوزا كاسحا أمام غينيا

حقق المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم داخل الصالات (فوتصال) فوزًا كاسحًا على نظيره الغيني بنتيجة (7-1)، في مباراة جمعتهما، اليوم الأحد، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا “كان 2026”.

وأنهى “الخُضر” الشوط الأول متقدمين بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، إذ افتتح عبد الرؤوف بسة، باب التسجيل مبكرًا، قبل أن يضيف كلٌّ من ريان آيت حمادوش، ووليد رياش أهدافًا أخرى، ما منح المنتخب أفضلية مريحة مع نهاية المرحلة الأولى.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الوطني سيطرته المطلقة على مجريات اللقاء، ونجح في إضافة أربعة أهداف كاملة، تداول على تسجيلها كل من عبد الرؤوف بسة، تيفاف، محمد حماد وبن طوط، ليؤكد بذلك التفوق الجزائري فنيًا وبدنيًا.

ويعكس هذا الانتصار العريض الجاهزية الكبيرة لأشبال المنتخب الوطني للفوتصال، وعزمهم على الذهاب بعيدًا في تصفيات كأس إفريقيا، في ظل الأداء الجماعي المنظم والفعالية الهجومية العالية التي ميّزت التشكيلة الوطنية طيلة أطوار المباراة.