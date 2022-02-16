المنتخب الوطني لكرة السلة على موعد مع التتويج بـ “البرونز”

سيكون المنتخب الوطني لكرة السلة على موعد مع التتويج بالميدالية البرونزية على حساب الصومال في لقاء اليوم. ضمن بطولة المنتخبات العربية لكرة السلة.

وكان المنتخب الوطني، قد أخفق في التأهل للمباراة النهائية من الطبعة 24 للبطولة العربية إثر خسارته أمام نظيره التونسي في مباراة الدور نصف النهائي التي جرت أمس.

وسيسدل الستار اليوم على البطولة الجارية أطوارها بدبي في الإمارات العربية بين تونس ولبنان.

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كما تمكّن المنتخب الوطني لكرة السلّة على الكراسي للسيّدات من التتويج باللقب القاري. عقب الفوز الكبير أمام جنوب إفريقيا بنتيجة 67 مقابل 29.

كما جرى النهائي جانفي الماضي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. أين حققت الكتيبة الوطنية الإنتصار الخامس تواليا.

وذكرت الإذاعة الوطنية أن البطولة لعبت بشكل مصغّر “ذهابا وإيّابا” بسبب مشاركة 3 أندية فقط.

ليتمكّن المنتخب الوطني بالاحتفاظ باللقب الإفريقي للمرّة الثالثة على التوالي.

وقدم رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، تهانيه لسيدات المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي.

وذلك اثر تتويج سيدات المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي باللقب القاري.

حيث بعث، ابراهيم بوغالي، لهن برسالة تهنئة قال فيها:”شكرا لكن وأنتن تثبتن مرة أخرى أن حرائر الجزائر يمتلكن من العزيمة والإرادة وحب الوطن ما يؤهلهن ليكن في مستوى التحدي”.

كما أضاف في رسالته:”بأمثالكن نفتخر ونعتز أيتها الرائدات، كل التهاني لكن ولكل القائمين على الفريق، ومزيدا من الإنجازات والانتصارات”.