المنتخب الوطني لكرة السلة يحتل المرتبة الثالثة في البطولة الإفريقية

إفتك المنتخب الوطني لكرة السلة لفئة أقل من 16 سنة رجال الميدالية البرونزية عن جدارة وإستحقاق خلال فعاليات البطولة الإفريقية السابعة التي إحتضنتها جمهورية مصر العربية.

وإحتل المنتخب الجزائري لكرة السلة المركز الثالث عقب فوزه أمام منتخب التشاد بنتيجة 65-50 في المقابلة الترتيبية التي أقيمت أول أمس الأحد بالقاهرة.

وعقب مقابلات الدور الأول إحتلت الجزائر المركز الثالث وراء كل من مالي صاحب الريادة ومصر في مركز الوصافة.