المنتخب الوطني لكرة السلة يحقّق فوزا مثيرا على تونس في البطولة العربية

حقق المنتخب الوطني لكرة السلة فوزًا مهمًا على نظيره التونسي في إطار البطولة العربية للمنتخبات، اليوم الجمعة، بعد أن انتهت المباراة بفوز “الخضر” بنتيجة 86 مقابل 81.

وجرت المباراة وسط إثارة وندية بين الفريقين الشقيقين، حيث قدم المنتخب الجزائري أداءً قويًا في الشوط الثاني بعد أن كان اللقاء متوازنًا في الشوط الأول. ورغم محاولات المنتخب التونسي للعودة في الدقائق الأخيرة، إلا أن “محاربي الصحراء” تمكّنوا من الحفاظ على تقدمهم حتى صافرة النهاية.

وفي تصريح بعد المباراة، قال المدرب المنتخب الوطني علي بوزيان عن الفوز “الفوز على فريق قوي مثل تونس هو خطوة مهمة نحو التأهل للمرحلة التالية من البطولة”.

كما أضاف بوزيان ” فخورون بالأداء الجماعي للاعبين. سنواصل العمل على تطوير كل جانب من جوانب لعبنا لتحقيق الأفضل في المباريات القادمة”.

هذا الفوز يمنح المنتخب الوطني دفعة معنوية كبيرة في مشواره نحو التأهل للأدوار المتقدمة في البطولة، حيث ستتواصل المنافسات في الأيام القادمة.