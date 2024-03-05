المنتخب الوطني لكرة السلة يفوز بالفضة في البطولة العربية

كشفت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن تتويج المنتخب الوطني لكرة السلة بفضية البطولة العربية الجارية وقائعها في عمان.

وأحرز المنتخب الوطني لكرة السلة بالفضية، التي سترفع معنويات الرياضيين الجزائريين قبل توجهه إلى غانا للمشاركة في الألعاب الإفريقية.

وكان المنتخب الوطني قد توجه إلى غانا، أين كان في استقباله سفير الجزائر بغانا مرفوقا بسيادة نائب السفير.

وكانت السفارة رفيق الوقد الجزائري من أول وهلة في هذه المهمة.