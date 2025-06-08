المنتخب الوطني لكرة السلة 3×3 على بعد خطوة من التأهل للمونديال

واصل المنتخب الوطني لكرة السلة (3×3) (ذكور أقل من 21 عاما)، تألقه في دوري الأمم، الجاري حاليا في البنين.

وتمكنت العناصر الوطنية، في التتويج بالتوقف الرابع، ضمن دورة الأمم، بعد فوزهم ضد منتخب بوركينا فاسو بنتيجة (20-15)، حسب اللجنة الاولمبية الجزائرية.

ويعد هذا التتويج، هو الثالث للمنتخب الوطني في هذه الدورة، بعد فوزهم بثلاث توقفات، وتصدرهم التوقف الرابع بـ380 نقطة.

وفي حال فوز المنتخب الوطني، في التوقف الخامس، المقرر اليوم الأحد، سيضمن تأهله مباشرة إلى المونديال، في انجاز تاريخي لكرة السلة الجزائرية.