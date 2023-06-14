المنتخب الوطني لكرة الصالات يقصى من منافسة كأس العرب

أقصي المنتخب الوطني الجزائري للصالات من بطولة العرب اليوم الأربعاء في مباراته أمام منتخب الكويت التي انتهت بثلاثية مقابل اثنين.

وجرت المباراة بمدينة جدة السعودية. التي كانت مثيرة وشيّقة، التي لم تبتسم لصالح الكرة الجزائرية التي أقصيت من الدور نصف النهائي.

وسجّل أهداف المباراة بالنسبة لمنتخب الكويت كل من العباسي والعلبان والمنصور، في حين سجّل هدفي الخضر كل من بن شريف وتكجراد.

وسيواجه منتخب الكويت نظيره منتخب المغرب في النهائي الذي سيجري بالسعودية.

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