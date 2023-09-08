المنتخب الوطني لكرة الطائرة يتأهل لربع نهائي البطولة الإفريقية

حقق المنتخب الوطني لكرة الطائرة (أكابر رجال)، التأهل للدور الربع نهائي من البطولة الإفريقية الجارية بمصر.

وجاء تأهل المنتخب الوطني، بعد فوزهم اليوم الجمعة، أمام منتخب غانا، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن الدور الثمن النهائي.

وحقق رجال المنتخب الوطني، فوز ياحق في هذه المباراة، بثلاثة أشواط دون رد، بنتيجة (20-25، 21-25، 22-25).

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الوطني، الفائز من مباراة رواندا، وتنزانيا، في الدور الربع نهائي من هذه البطولة الإفريقية الجارية بمصر.