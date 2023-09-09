المنتخب الوطني لكرة الطائرة يتأهل لنصف نهائي البطولة الإفريقية

تأهل المنتخب الوطني لكرة الطائرة (أكابر رجال)، اليوم السبت، للدور نصف النهائي من البطولة الإفريقية الجارية فعالياتها بمصر.

بعد الفوز ضد الخصم في ربع النهائي المنتخب الرواندي، بنتيجة 3 أشواط مقابل صفر 25-18 و 27-25 و 25-16.

وسيواجه المنتخب الوطني في نصف النهائي، المتأهل من مواجهة ليبيا ضد التشاد

تأهل المنتخب الوطني، بعد فوزهم اليوم الجمعة، أمام منتخب غانا، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن الدور الثمن النهائي.

وحقق رجال المنتخب الوطني، فوزا ساحقا في هذه المباراة، بثلاثة أشواط دون رد، بنتيجة (20-25، 21-25، 22-25).

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الوطني، الفائز من مباراة رواندا وتنزانيا، في الدور الربع نهائي من هذه البطولة الإفريقية الجارية بمصر.