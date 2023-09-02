المنتخب الوطني لكرة الطائرة يتعرف على منافسيه في البطولة الإفريقية

أجريت اليوم السبت، قرعة البطولة الإفريقية لكرة الطائرة رجال، أين تعرف المنتخب الوطني على منافسيه في هذه الطبعة المقررة بمصر.

ووضعت هذه القرعة، المنتخب الوطني، ضمن المجموعة الاولى، إلى جانب كل من منتخب البلد المنظم مصر، بالإضافة لمنتخب بورندي.

ويشارك المنتخب الجزائري، في هذه البطولة، إلى جانب 15 منتخب افريقي، موزعين على أربعة مجموعات.

يذكر أن البطولة الإفريقية لكرة الطائرة (أكابر رجال) 2023، تجرى بمصر في الفترة ما بين 3 إلى 14 سبتمبر الجاري.