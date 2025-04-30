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الرياضة

المنتخب الوطني لكرة الطاولة يتألق في بطولة شمال إفريقيا

بقلم عزيز طالبي
المنتخب الوطني لكرة الطاولة يتألق في بطولة شمال إفريقيا
المنتخب الوطني
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توج المنتخب الوطني لكرة الطاولة، اليوم الأربعاء، بالميدالية الذهبية في بطولة شمال إفريقيا.

كما أحرز المنتخب الوطني كأس البطولة إلى جانب ميداليتين برونزيتين لمنافسات الفرق رجال، وضمن تأهله إلى بطولة العالم بلندن 2026، وبطولة إفريقيا للأمم رجال وسيدات برواندا 2025.

وبفضل الأداء المتميز، تمكن منتخب الرجال من حجز بطاقة التأهل إلى بطولة العالم بلندن 2026. بالإضافة إلى ضمان مشاركته في بطولة إفريقيا للأمم برواندا 2025 لكلٍ من فئتي الرجال والسيدات.

ويعَدُّ هذا التألق دافعا قويا لمواصلة العمل والتحضير الجاد للاستحقاقات القارية والدولية القادمة. في ظل الدعم المتزايد من الاتحادية الجزائرية لكرة الطاولة.

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