المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعات يباشر تحضيراته لتصفيات “الكان”

باشر المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعات، أمس السبت، تربصه التحضيري، استعدادا لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2024، المقررة بالموزمبيق.

وكشفت الموقع الرسمي للفاف، بأن المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعات، يجري تربصه الاول بمركز الجيش ببني مسوس.

ووجه الناخب الوطني نور الدين بن عمروش، الدعوة لعشرون لاعبا، من أجل المشاركة في هذا التربص التحضيري الأول الذي سيدوم إلى غاية 31 أوت الجاري.

واكدت الفاف، بأنه سيتم برمجة تربصات تحضيرية أخرى خلال موسم 2023-2024، لضمان جاهزية المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعات، لتحقيق التأهل لـ”كان” الموزمبيق.