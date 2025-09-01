المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة يختم تربصه التحضيري

اختتم المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، أمس الأحد، تربصه التحضيري، الذي جرى بمركز تحضير المنتخبات بفوكة، تحضيرا للألعاب التضامن الإسلامي.

وجاء اختتام هذا التربص، الذي جرى تحت اشراف المدرب نور الدين عمروش، وبمشاركة 20 لاعبا، بعد تحضيرات دامت ستة أيام.

وحسب موقع “الفاف”، من المقرر أن يخوض المنتخب الوطني تربص آخر من 14 إلى 21 سبتمبر، ضمن تواريخ “الفيفا”، يليه تربص آخر من 25 إلى 30 من نفس الشهر.

يذكر أن هذه التحضرات التي يجريها المنتخب الوطني، تدخل ضمن الاستعدادات للمشاركة في الطبعة السادسة لدورة ألعاب التضامن الاسلامي، المقررة بالسعودية، في الفترة ما بين 7 إلى 21 نوفمبر 2025.