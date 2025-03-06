المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة في تربص جديد بمركز فوكة بتيبازة

باشر المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، امس الأربعاء تربصا تحضيريا جديدا بمركز تجمع وتحضير النخبة الرياضية بفوكة، ولاية تيبازة. تحسبا للمواعيد التنافسية المقبلة, حسب ما افادت به اليوم الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

واوضحت الهيئة الفدرالية، ان الناخب الوطني نور الدين بن عمروش وجه الدعوة لـ15 لاعبا يمثلون أندية. البطولة المحلية للمشاركة في هذا التربص. الذي يستمر إلى غاية 10 مارس.