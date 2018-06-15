المنتخب الوطني لكرة اليد بدون شهبور وحاج صدوق في ألعاب البحر المتوسط

سيفتقد المنتخب الوطني لكرة اليد، خدمات كل من رياض شهبور، ومصطفى حاج صدوق، في ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بتراغونا الإسبانية.

ويأتي غياب هذا الثنائي عن تشكيلة المنتخب الوطني، بعد تأكد استحالة شفائهما من الإصابة التي تعرضا لها، في الآجال المحددة.

وقرر الناخب الوطني، تعويض هاذين الغيابين، باستدعاء كل من أيوب عبدي (ش.براقي)، واللاعب رموش (ا.ورقلة).

يذكر أن المنتخب الوطني لكرة اليد متواجد حاليا في تربص بسلوفينا، وسيواجه رديف المنتخب المحلي السلوفيني غدا السبت، في مباراة تحضيرية.

وسيعود الخضر إلى الجزائر في الـ19 من جوان الجاري، قبل أن يشد الرحال إلى إسبانيا، في الـ21 جوان من ذات الشهر، للمشاركة في ألعاب البحر المتوسط.