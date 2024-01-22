المنتخب الوطني لكرة اليد على بُعد خطوة من المونديال

يواجه المنتخب الوطني لكرة اليد، منافسه في دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد، التي تحتضنها مصر، منتخب الكونغو الديمقراطية.

وستحتضن قاعة ملعب القاهرة، غدا الثلاثاء، المواجهة بين المنتخبين، بداية من الساعة 15.00 بالتوقيت المحلي.

وتتبقى للمنتخب الوطني، خطوة واحدة للتأهل لكأس العالم 2025، في حال التأهل لنصف النهائي.

وفي حال التتويج بكأس أمم إفريقيا لكرة اليد، سيتأهل المنتخب الوطني، لأولمبياد باريس 2024.

وللإشارة، تأهل المنتخب الوطني لكرة اليد، لربع نهائي المنافسة، بعد تصدره مجموعته برصيد 6 نقاط، بإحرازه ثلاث إنتصارات متتالية، أمام كل من الغابون، ليبيا، المغرب.