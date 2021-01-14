المنتخب الوطني لكرة اليد في أول تحدي أمام المنتخب المغربي

يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد أمسية اليوم الخميس أول تحدي له في بطولة كأس العالم 2021 التي ستحتضنها مصر بمشاركة 32 منتخبا.

ويواجه أشبال المدرب آلان بورت المنتخب المغربي أمسية اليوم بداية من الساعة الـ18:00 في مباراة ستلعب دون جمهور بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مصر للتصدي لفيروس كورونا.

ويواجه رفقاء اللاعب بركوس في المباراة الثانية منتخب ايسلندا (16 جانفي)، قبل اختتام الدور الأول يوم 18 من نفس الشهر أمام البرتغال.

وستعرف الطبعة الـ 27 من الحدث العالمي حضور 32 بلدا، حيث ستتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى لكل مجموعة إلى الدور الرئيسي، الذي سيلعب في أربع مجموعات تتشكل من ستة فرق.