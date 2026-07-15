المنتخب الوطني لكرة اليد في تربص تحضيري بالعاصمة

دخل المنتخب الوطني لكرة اليد (رجال)، في تربص تحضيري بالجزائر العاصمة، استعدادا للاستحقاقات الدولية المقبلة التي تنتظره.

ووجّه مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد، ألونزو سانغينو، الدعوة لـ22 لاعبا، من أجل المشاركة في هذا التربص الذي سيدوم إلى غاية الفاتح من شهر أوت المقبل، حسب الإذاعة الوطنية.

كما أضاف ذات المصدر، بأن التربص، سيتم التركيز فيه على الجانبين الفني والتكتيكي، لتعزيز الانسجام بين اللاعبين، تحضيرا للمنافسات المقبلة.

يذكر أن المنتخب الوطني لكرة اليد رجال، سيشارك انطلاقا من 21 أوت المقبل، في ألعاب البحر الأبيض المتوسط “تارانتو 2026″، في المجموعة الثانية، إلى جانب كل من منتخبات تونس، اليونان وقبرص.