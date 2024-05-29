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الرياضة

المنتخب الوطني لكرة اليد في مجموعة صعبة في مونديال 2025

بقلم عزيز طالبي
المنتخب الوطني لكرة اليد في مجموعة صعبة في مونديال 2025
المنتخب الوطني
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أسفرت قرعة بطولة العالم لكرة اليد، اليوم الأربعاء، عن مجموعة قوية المعنية بالمنتخب الوطني حيث ضمت كل منتخب الدنمارك وإيطاليا و تونس.

وستجري بطولة العالم 2025 بكل من كرواتيا و الدنمارك والنرويج، كما تم توزيع المنتخبات الـ 32 المشاركة على ثمان مجموعات.

كما أوقعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة “ب” التي ستلعبها في مدينة “هارنينغ” الدنماركية في قاعة جوسكا بانك بوكسن”.

وستواجه الجزائر منتخب الدنمارك يوم 14 جانفي 2025، و الجزائر أمام ايطاليا في 16 جانفي 2025، والجزائر أمام تونس في 18 جانفي 2025.

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