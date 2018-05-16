المنتخب الوطني لكرة اليد يبرمج تربصا بسلوفينيا تحضيرا للألعاب المتوسطية

سطّر الطاقم الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد (رجال)، برنامجه التحضيري، إستعدادا لمشاركته في ألعاب البحر المتوسط 2018، المقررة بإسبانيا.

وسيدخل المنتخب الجزائري لكرة اليد، في تربص لمدة 12 يوما بسلوفينيا، وذلك إنطلاقا من 05 إلى 17 جوان المقبل.

وسيقيم الخضر، خلال تربصهم التحضيري هذا، بمدينة “روغلا”، التي تقع شمال سلوفينيا، على إرتفاع يبلغ 1517م.

وخلال هذا التربص، من المقرر أن يخوض الخضر، ثلاثة مباريات ودية دولية، أين سيواجه فيها، المنتخب السلوفيني الأول.

وستعود التشكيلة الوطنية، إلى الجزائر في 17 جوان، قبل أن تشد الرحال من جديد إلى مدينة “تاراغونا” الإسبانية، في 20 جويلية، للمشاركة في ألعاب البحر المتوسط.