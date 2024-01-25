المنتخب الوطني لكرة اليد يتأهل إلى نهائي الكان ويصطدم بـ “الفراعنة”

تمكن المنتخب الجزائري لكرة اليد من الفوز على نظيره منتخب جزر الرأس الأخضر بنتيجة 32-26 ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس إفريقيا التي تستضيفها مصر.

ومنح الفوز لـ “الخضر” بطاقة التاهل إلى الدور النهائي، أين سيواجه منتخب مصر الذي فاز على منتخب تونس قبل ساعات، بنتيجة 30 مقابل 25 في لقاء ناري وقمة عربية خالصة.

ويبدو أن الكرة الصغيرة انتقمت للكرة الكبيرة بطريقتها الخاصة، بعد تألق النجم بركوس و رفقائه في العرس الإفريقي الذي يجري ببلاد الفراعنة.

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