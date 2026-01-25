المنتخب الوطني لكرة اليد يتحدى مصر لبلوع المربع الذهبي لبطولة أمم إفريقيا

يواجه المنتخب الوطني لكرة اليد، اليوم الأحد، نظيره المصري، ضمن الدور الرئيسي لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2026، الجارية برواندا.

وستكون هذه القمة المنتظرة بين المنتخب الوطني، ونظيره المصري، جد مهمة لباقي مشوار المنتخبين في نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وسيكون لاعبي المنتخب الوطني، مطالبين بتقديم أفضل ما لديهم، أمام منافسهم المصري، لتحقيق الفوز الذي سيمنحهم دفعا قويا لبلوغ المربع الذهبي من هذه البطولة.

يذكر أن مباراة المنتخب الوطني ونظيره المصري، مقررة أمسية اليوم الأحد، انطلاقا من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، بتوقيت الجزائر.