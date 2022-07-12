المنتخب الوطني لكرة اليد يتعثر في المباراة الافتتاحية في كاس افريقيا

انهزم المنتخب الوطني لكرة اليد أمام منتخب غينيا بنتيجة 22 مقابل 28 في أولى مبارياته في منافسة كأس أمم افريقيا. التي تجري فعاليتها بمصر.

كما سقط المنتخب الوطني امام منافس ليس من العيار الثقيل بقاعة 6 أكتوبر الدولية. في اللقاء الذي يعتبر الاول في تاريخ المنتخبين بكأس افريقيا.

كما تعتبر الخسارة في المباراة الافتتاحية في الطبعة الـ 25 من المنافسة الافريقية بمثابة الضربة القوية في انتظار رد الفعل في قادم المواعيد.

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