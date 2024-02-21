المنتخب الوطني لكرة اليد يتعرف على برنامج مبارياته في ملحق الألعاب الأولمبية

تعرف المنتخب الوطني لكرة اليد رجال، عن برنامج مبارياتهم، في الملحق المؤهل للألعاب الأولمبية باريس 2024.

وستباشر العناصر الوطنية، برنامجها ضمن هذا الملحق، بمواجهة منتخب ألمانيا، والمقررة يوم 14 مارس المقبل.

ومن المقرر أن تجرى المباراة الثانية، في مواجهة المنتخب النمساوي، بتاريخ 16 مارس، تليها المباراة الثالثة والأخيرة أمام منتخب كرواتيا، يوم 17 من ذات الشهر.

وسيضمن صاحبا المركزين الأول، والثاني من كل مجموعة تأهيلية، تأشيرة المشاركة في الألعاب الأولمبية باريس 2024.