المنتخب الوطني لكرة اليد يتعرف على منافسيه في كأس إفريقيا لأقل من 19 سنة

تعرف المنتخب الوطني لكرة اليد، فئة أقل من 19 سنة، اليوم الجمعة، على منافسيه في كأس أمم إفريقيا.

وسحبت قرعة كأس إفريقيا لكرة اليد لأقل من 19 سنة، في طبعتها العشرين، بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان

وأسفرت القرعة عن وقوع الجزائر في المجموعة الأولى، رفقة كل من: مصر، البورندي، وغينيا.

وستحتضن البطولة مدينتا المهدية و قصور الساف، بتونس، بين 9 و 16 سبتمبر الداخل.