إعــــلانات
الرياضة

المنتخب الوطني لكرة اليد يحقق ثاني فوز في كأس إفريقيا

بقلم عزبز طالبي
المنتخب الوطني لكرة اليد يحقق ثاني فوز في كأس إفريقيا
المنتخب الوطني
  • 599
  • 0

حقق المنتخب الوطني لكرة اليد ثاني فوز له على التوالي أمام منتخب ليبيا بنتيجة عريضة بـ 34 مقابل 19 في كاس إفريقيا بمصر.

وكان المنتخب الوطني قد حقق فوزا في بدايته المثالية على منتخب الغابون، في حين سيواجه رضوان ساكر ورفقاؤه. منتخب المغرب الأحد القادم بداية من الـ 19:00 سا بالتوقيت المحلي الجزائري.

واختير رضوان ساكر رجل المباراة في مباراة اليوم بعد تسجيل 8 أهداف كاملة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!–more–

رابط دائم : https://nhar.tv/xndt5
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر