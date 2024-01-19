المنتخب الوطني لكرة اليد يحقق ثاني فوز في كأس إفريقيا

حقق المنتخب الوطني لكرة اليد ثاني فوز له على التوالي أمام منتخب ليبيا بنتيجة عريضة بـ 34 مقابل 19 في كاس إفريقيا بمصر.

وكان المنتخب الوطني قد حقق فوزا في بدايته المثالية على منتخب الغابون، في حين سيواجه رضوان ساكر ورفقاؤه. منتخب المغرب الأحد القادم بداية من الـ 19:00 سا بالتوقيت المحلي الجزائري.

واختير رضوان ساكر رجل المباراة في مباراة اليوم بعد تسجيل 8 أهداف كاملة.

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