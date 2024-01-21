المنتخب الوطني لكرة اليد يحقق فوزا عريضا أمام المغرب في كأس إفريقيا

تمكن منتخب الجزائر من الفوز بمنتخب المغرب بنتيجة عريضة 30 مقابل 23 في كأس أمم افريقيا التي تجري بمصر.

وقاد الحارس المتألق خليفة غضبان رفقاؤه للفوز بنتيجة كبيرة وبأداء كبير،في الداربي المغاربي الكبير.

كما أبدى المدرب فاروق الدهيلي سعادته الكبيرة اثر قيادة لاعبيه لفوز مثير في اللقاء الذي شهد تتويج أيوب عبدي بجائزة أفضل لاعب في المباراة، الذي منحها للحارس خليفة غضان بكل روح رياضية.

كما أعاد الحارس غضبان سيناريو الدولي الجزائري يوسف بلايلي الذي سجل هدفا جميلا عن بعد في كأس العرب التي جرت بقطر. حينما سجل غضبان هدفا من المرمى إلى مرمى الخصم مباشرة.

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