المنتخب الوطني لكرة اليد يخوض تربصا برومانيا تحسبا لبطولة العالم

برمجت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، تربصا خاصا لمنتخب الأكابر رجال، برومانيا، تحضيرا لمشاركتهم في بطولة العالم.

وكشفت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، بأن تربص المننتخب الوطني بمدينة بوخاريست، مقرر في الفترة ما بين 25 ديسمبر إلى 30 من نفس الشهر.

كما وجّه الناخب الوطني رابح غربي، الدعوة لـ21 لاعبا من أجل المشاركة في هذا التربص، من بينهم 13 لاعبا محترفا.

وضمت قائمة المنتخب الوطني لكرة اليد أكابر رجال، المعنية بتربص رومانيا، أسماء كل من:

مولودية الجزائر: رضا عريب – يسين جديد

نادي الأبيار: ريان عبروس – مختار كوري

وفاق عين توتة: نظام بهاء الدين جغابة

شبيبة سكيكدة: رفيق بوناب

مولودية باتنة: وائل ملازم – هاشمي محمد شهر الدين

دينامو بوخارست (رومانيا): خليفة غضبان

السالمية (الكويت) : يحيى زموشي

نادي إيستر (فرنسا) : مسعود بركوس

نادي ديوميديس أرقوس (اليونان): سفيان بن جيلالي

نادي مليحة (الإمارات): نور الدين هلال

بسيكتاش (تركيا): هشام كعباش

شباب الأهلى (الإمارات): عبد القادر رحيم

نادي ليموج (فرنسا): داود هشام

نادي نانسي (فرنسا): نوري سليم بن حليمة

نادي ساربورغ (فرنسا): سامي دوشي

فنيكس تولوز (فرنسا): أيوب عبدي

نادي ديجون (فرنسا): باستيان خرموش

الشارقة (لإمارات) : زهير نعيم