المنتخب الوطني لكرة اليد يدخل أول تربص بقيادة المدرب الإسباني سانغوينو

يدخل المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد أكابر، بداية من يوم 13 ماي الجاري، في تربص تحضيري بمدينة المنستير التونسية يمتد إلى غاية 17 من الشهر ذاته، في إطار التحضيرات للاستحقاقات الدولية المقبلة.

وأعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، اليوم الثلاثاء، عن قائمة اللاعبين المعنيين بهذا التربص الإعدادي، الذي ستتخلله مباراتان وديتان أمام المنتخب التونسي يومي 15 و16 ماي. في اختبار مهم للطاقم الفني الجديد من أجل الوقوف على جاهزية المجموعة والعمل على تعزيز الانسجام بين العناصر الوطنية.

ويعد هذا التربص أول محطة فعلية للناخب الوطني الجديد الإسباني، راوول ألونسو سانغوينو، على رأس العارضة الفنية للمنتخب الجزائري. بعدما باشر مهامه مؤخرا، واضعا نصب عينيه بناء منتخب تنافسي قادر على استعادة بريق كرة اليد الجزائرية في مختلف المواعيد القارية والدولية المقبلة.

ومن المنتظر أن تمنح المواجهتان الوديتان أمام المنتخب التونسي فرصة مناسبة للمدرب الإسباني. من أجل تقييم مستوى اللاعبين وتجربة بعض الخيارات الفنية والتكتيكية. تحسبا للاستحقاقات القادمة. خاصة وأن المرحلة الحالية تعد بداية مشروع جديد يسعى من خلاله الطاقم الفني إلى إرساء الانضباط وتكوين مجموعة قوية ومتكاملة.