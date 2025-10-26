المنتخب الوطني لكرة اليد يدخل تربصا تحضيريا لبطولة إفريقيا

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد عن انطلاق تربص تحضيري للمنتخب الوطني الجزائري للأكابر - رجال، بالجزائر العاصمة. في الفترة الممتدة من 27 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2025.

ويأتي هذا التربص في إطار استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في النسخة السابعة والعشرين من بطولة إفريقيا للأمم، المقررة برواندا من 21 إلى 31 جانفي 2026.

وسيشارك في هذا التربص عدد من العناصر الأساسية إلى جانب بعض الوجوه الجديدة. تحت إشراف الطاقم الفني بقيادة صالح بوشكريو، الذي يسعى إلى رفع الجاهزية البدنية والفنية قبل الاستحقاق القاري المقبل.

ويهدف المنتخب الوطني من خلال هذا التجمع إلى تحسين الأداء الجماعي وتثبيت الخطط التكتيكية. تحسبا لمنافسة قوية تنتظر “الخضر” في البطولة الإفريقية.