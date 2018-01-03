سيطير المنتخب الوطني لكرة اليد رجال، غدا الخميس، نحو قطر، للمشاركة في الدورة الودية الدولية، المقررة مابين 5إلى11 جانفي الجاري.

وسيغادر الخضر إلى قطر، بوفد يتكون من 23 عضوا، منهم 18 لاعبا من مختلف الأندية الوطنية، إضافة للاعبين المحترفين.

الخضر سيواجهون في هذه الدورة الودية الدولية، ثلاثة منتخبات مشاركة وهي، إيران، عمان، إضافة لمنتخب قطر منظم الدورة.

وتدخل هذه المشاركة، ضمن الإستعدادات التي يجريها المنتخب الوطني لكرة اليد رجال، تحضيرا لمنافسة كأس أمم إفريقيا 2018 المقررة بالغابون.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التربص يعد الثاني لتشكيلة الخضر، بعد التربص الذي خاضوه بصربيا، من 23 إلى31 ديسمبر الماضي.