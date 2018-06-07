المنتخب الوطني لكرة اليد يطير إلى سلوفينيا تحضيرا لألعاب “تاراغونا”

سافر المنتخب الوطني لكرة اليد (رجال)، صباح اليوم الخميس، إلى سلوفينيا، أين سيجري تربصا تحضيريا، استعدادا لألعاب البحر المتوسط، المقررة بـ”تاراغونا” الإسبانية.

وسيدخل المنتخب الوطني في معسكر تحضيري بمدينة “ليوبليانا” السلوفينية، وسيدوم هذا المعسكر مدة 11 يوم، يتخلله عدة مباريات تحضيرية ودية.

وغادر المنتخب الوطني لكرة اليد، في وفد يضم 25 عضو، منهم 20 لاعبا، إضافة لـ5 أفراد يمثلون الطاقم الفني والطبي للخضر.

ومن المقرر أن يعود وفد الخضر، إلى أرض الوطن في الـ18 جوان الجاري، قبل أن يغادر مجددا إلى إسبانيا في 21 من ذات الشهر.

وضم وفد المنتخب الوطني المتجة إلى “سلوفينيا” تشكيلة من اللاعبين والطاقم الفني ضمت كل من:

حراس المرمى:

رضا إدري (ش. سكيكدة)

خليفة غضبان (م.البترولي)

عبد الله بن مني (م.البترولي)

أسامة سكاي (ش.براقي)

اللاعبون:

حمود آية الله الخميني (و.عين توتة)

أسامة لوشين (و.عين توتة)

نعيم زهير (ش.سكيكدة)

مسعود بركوس (م.البترولي)

رياض شحبور (م.البترولي)

عبد الرحيم برياح (م.البترولي)

علاء الدين هدادي (م.البترولي)

مصطفى حاج صدوق (ش.براقي)

مولود بوريش (ش.ب.بوعريريج)

رضوان صقر (ش.سكيكدة)

عبد القادر مخلوف (ش.ب.بوعريريج)

محمد جريبا (ش.ب.بوعريريج)

خير الدين روماتش (ا.ورقلة)

حسام قطاف (نادي عمان)

نور الدين هلال (ش.ب.بوعريريج)

عبد الله زنادي (ش.براقي)

الطاقم الفني

المدرب: سفيان حيواني

عمار داود

الطاقم الطبي

وليد بو خبوز

مصطفى لكحل

مسؤول العتاد

يوسف لوكيت