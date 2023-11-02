المنتخب الوطني لكرة اليد يفوز أمام السعودية وديا

تمكن المنتخب الوطني لكرة اليد من الفوز أمام نظيره منتخب السعودية في المباراة الودية بنتيجة 25 مقابل 19 في إطار الاستعدادات للتحديات المقبلة.

و يستعد المنتخب الوطني لكرة اليد، للبطولة الإفريقية التي ستجري بمصر في شهر جانفي المقبل.

كما سيجري المنتخب الوطني لكرة اليد مباراة ودية ثانية منتظرة، بين المنتخبين يوم السبت القادم أي بعد يومين.

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