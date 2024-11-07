المنتخب الوطني لكرة اليد يفوز بأول ودية له في تربص بولونيا

فاز رجال المنتخب الوطني لكرة اليد، بالمباراة الودية الأولى لهم، في التربص التحضيري الجاري حاليا في بولونيا.

وحقق رجال كرة اليد الجزائرية، حسب (و.أ.ج)، فوزهم الأول، بنتيجة (34-30)، على حساب فريق بيوتركويانين، الناشط في القسم الاول من البطولة البولندية.

ومن المقرر أن يخوض أشبال المدرب فاروق دهيلي، ثاني مباراة تحضيرية لهم ضمن هذا التربص، في مواجهة فريق كابر ربيد أوستروفيا، صاحب المركز الثامنة في الدوري البولندي.

ويتأتي هذه التحضيرات التي يجريها المنتخب الوطني لكرة اليد، استعدادا لمشاركتهم في بطولة العالم 2025، المقررة ما بين 14 جانفي، إلى 2 فيفيري، بكل من الدنمارك، النرويج، وكرواتيا.