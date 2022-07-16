المنتخب الوطني لكرة اليد يفوز على الكونغو الديمقراطية

فاز المنتخب الوطني لكرة اليد، اليوم السبت، في المباراة التي جمعته بمنتخب الكنغو الديمقراطية ضمن كأس أمم إفريقيا الجارية بمصر.

وكان المنتخب الوطني، متأخرا في النتيجة مع نهاية الشوط الأول من هذه المواجهة بنتيجة 13-11 لصالح الكونغو الديمقراطية.

كما تمكن رفقاء الحارس غضبان من العودة في النتيجة خلال الشوط الثاني الذي انتهى بالتعادل 26-26، ليلجئ المنتخبان لضربات الترجيح.

وتألق الحارس غضبان في ضربات الترجيح، أين منح الفوز للمنتخب الوطني، بنتيجة 40 مقبال 39.