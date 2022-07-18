المنتخب الوطني لكرة اليد يفوز على غينيا ويضمن تأهله لمونديال اليد

فاز المنتخب الوطني لكرة اليد ذكور، اليوم الإثنين، في المباراة الترتيبية التي جمعتهم بمنتخب غينيا، ضمن كأس أمم إفريقيا.

وأنهى المنتخب الوطني لكرة اليد الشوط الأول من هذه المباراة، أمام منتخب غينيا، لصالحة بنتيجة (12-10)

كما نجح رفقاء بركوس، في الحفاظ على تقدمهم في الشوط الثاني من هذه المواجهة، والتي انتهت بتفوق الجزائر بنتيجة 27-26.

وبهذا ضمن المنتخب الجزائري لكرة اليد، المركز الخامس في كأس أمم إفريقيا الجارية بمصر، والمؤهل لكأس العالم 2023 ببولندا والسويد.

وسيكمل المنتخب الوطني لكرة اليد، نصاب المجموعة الـ5 بمونديال 2023، لكرة اليد، رفقة كل من منتخبات: ألمانيا، قطر، صربيا.