المنتخب الوطني لكرة اليد يقتنص المركز الثالث في البطولة الإفريقية من نظيره المغربي

تمكن المنتخب الوطني لكرة اليد للشباب، اليوم الاثنين، من اقتناص المركز الثالث في البطولة الإفريقية.

وتختتم فعاليات البطولة الإفريقية للشباب، اليوم الاثنين، بمدينتي المهدية وقصور الساف بتونس.

وحقق شبان الخضر الفوز أمام المنتخب المغربي في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث، بنتيجة 23 مقابل 20. ليضمنوا التأهل إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025 ببولندا.

وحقق شبان المنتخب الوطني لكرة اليد، في افتتاح البطولة الإفريقية، الفوز أمام رواند بنتيجة 38 مقابل 35. وفي المواجهة الثانية فاز الخضر مجدداً أمام ليبيا بنتيجة 34 مقابل 23، أما في المواجهة الثالثة سقط الخضر أمام تونس بنتيجة 28 مقابل 23.

وفي مواجهة ربع النهائي فاز المنتخب الوطني أمام نظيره الغيني بنتيجة 36 مقابل 35، بعد الأشواط الإضافية. وتأهل لنصف النهائي، ليقصى بعدها من هذا الدور أمام مصر بنتيجة 38 مقابل 32.

للإشارة، سينشط النهائي منتخبا تونس ومصر، اليوم الاثنين، بقاعة رشاد خوجة بالمهدية.