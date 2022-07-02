 المنتخب الوطني لكرة اليد يقصى من الألعاب المتوسطية بوهران 

انهزم المنتخب الوطني لكرة اليد رجال أمام منتخب اسبانيا بنتيجة 31 مقابل 19، في المباراة التي جرت بقاعة أرزيو ضمن الألعاب المتوسطية الجارية فعالياتها بوهران.

كما أقصي المنتخب الوطني من المنافسة بعد الفشل في تحدي المنتخب الذي يعتبر أحد أبرز المنتخبات العالمية في كرة اليد.

وكان المنتخب الوطني قد فاز على المنتخب التركي سابقا بنتيجة 32 مقابل 27.

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