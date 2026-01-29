المنتخب الوطني لكرة اليد يقصى من كأس إفريقيا أمام تونس

أنهى المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد - أكابر – مشاركته في كأس أمم إفريقيا المقامة برواندا، عقب انهزامه أمام المنتخب التونسي اليوم الخميس، في الدور نصف النهائي بنتيجة 33 مقابل 24.

ودخل المنتخب الوطني اللقاء بطموح بلوغ النهائي، غير أن مجريات المباراة كشفت عن أفضلية واضحة للمنتخب التونسي الذي فرض سيطرته منذ الدقائق الأولى. وأنهى الشوط الأول متقدما بنتيجة 19 مقابل 11، مستغلا الأخطاء الدفاعية ونقص الفعالية الهجومية لدى المنتخب الجزائري.

وفي الشوط الثاني، حاول “الخُضر” تقليص الفارق والعودة في النتيجة، إلا أن الخبرة الكبيرة للمنتخب التونسي والتنظيم المحكم حالا دون ذلك. حيث واصل “نسور قرطاج” التحكم في أطوار اللقاء ووسع الفارق تدريجيا إلى غاية صافرة النهاية.

وشهدت مشاركة المنتخب الوطني في هذه النسخة من البطولة الإفريقية تذبذبا في النتائج، إذ استهل المنافسة بهزيمة أمام منتخب نيجيريا، قبل أن يفوز على رواندا وينهزم أمام مصر، لكنه عاد بقوة أمام أنغولا وحقق التأهل قبل أن يتأكد الخروج من المنافسة عقب السقوط أمام تونس في نصف النهائي.

وتعَدُّ هذه النتيجة مخيّبة لآمال الجماهير الجزائرية، التي كانت تأمل في مشاهدة منتخبها ينافس على اللقب القاري، ما يفتح باب التساؤلات حول مستقبل كرة اليد الجزائرية وضرورة القيام بمراجعة شاملة استعدادا للاستحقاقات القادمة.