المنتخب الوطني لكرة اليد يقع ضمن مجموعة متوازنة في كأس إفريقيا

وقع المنتخب الوطني لكرة اليد في مجموعة متوازنة، في البطولة الإفريقية لكرة اليد أكبار 2024 المقررة بمصر بين الفترة الممتدة بين 19 و29 جانفي 2024.

وتواجد المنتخب الوطني في قائمة ضمت كل من المغرب و الغابون و ليبيا.

ويشارك في البطولة الإفريقية 19 منتخب، منقسم إلى أربع مجموعات بواقع أربع منتخبات في كل مجموعة.

و ستلعب مباريات الدوري الأول بنظام دوري، كما يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة في دور الثمانية.

وكان المنتخب المصري قد فاز بلقب أخر نسختين في المنافسة الإفريقية التي احتضنها تونس في 2020و مصر في 2022.

كما يتصدر المنتخب التونسي ترتيب المنتخبات الأكثر تتويجا برصيد 10 ألقاب كاملة.

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