المنتخب الوطني لكرة اليد ينهزم أمام الفراعنة في ربع نهائي كأس افريقيا

إنهزم المنتخب الوطني لكرة اليد، اليوم الجمعة، أمام منتخب مصر بنتيجة 34 مقابل 19 في الدور ربع النهائي من منافسة بطولة إفريقيا الـ 25 التي تقام بأرض الفراعنة.

وانتهى الشوط الاول بنتيجة 20 مقابل 8 لصالح أصحاب الأرض.

كما عرفت المباراة سيطرة مصرية على المباراة التي جرت بقاعة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 16 أكتوبر.

وكان المنتخب الوطني قد افتتح المنافسة القارية بهزيمة أمام غينيا ثم فوز امام الغابون. قبل ان يخرج من المسابقة امام المصريين.

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