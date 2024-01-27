المنتخب الوطني لكرة اليد ينهزم أمام مصر في نهائي كأس إفريقيا

انهزم المنتخب الوطني لكرة اليد، أمام نظيره منتخب مصر بنتيجة 29 مقابل 21 في نهائي كأس أمام إفريقيا التي تحتضنها بلاد الفراعنة.

وقدم مسعود بركوس و رفقائه في الكتيبة الوطنية ما عليهم حيث وقفوا صدا منيعا أمام الهجوم المصري، إلا أن القاطرة الهجومية لم تقدم بواجبها على أكمل وجه.

واكتفى محاربو الصحراء بـ 7 ألقاب، كما ضمنوا المرتبة الثانية التي ستكون لها دورا كبيرا في عودة الكرة الصغيرة إلى الأضواء على المستوى الدولي، وخاصة بعد ترسيم التأهل إلى المونديال.

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