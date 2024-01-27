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الرياضة

المنتخب الوطني لكرة اليد ينهي الشوط الأول بتأخر أمام مصر في النهائي

بقلم عزيز طالبي
المنتخب الوطني لكرة اليد ينهي الشوط الأول بتأخر أمام مصر في النهائي
المنتخب الوطني
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أنهى المنتخب الوطني لكرة اليد بتأخر بفارق 7 إصابات أمام المنتخب المصري، و سجل المنتخب الوطني الجزائري 10 أهداف مقابل 17 أهداف لـ “الفراعنة” في نهائي كرة اليد الذي يجري بأرض الفراعنة.

وسيحتاج المتألق بركوس ورفاقئه للعمل بشكل أكبر و الإعتماد على الجانب البدني بشكل أفضل قصد العودة في النتيجة.

كما سيكون الوقت كاف للعودة بنتيجة إيجابية و الفوز بالتاج الإفريقي على حساب البلد المستضيف.

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